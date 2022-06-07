Япония ввела санкции еще против двух банков РФ и расширила запрет на экспорт товаров

Власти Японии с 7 июля расширили санкции против России и Беларуси из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Согласно новым ограничениям будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка, Белорусского банка развития и реконструкции. Совершать сделки или осуществлять платежи можно будет только при получении разрешения от японских властей.

Также будет запрещено экспортировать товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры». В заявлении МИД не говорится, о какой именно продукции идет речь.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Ранее Япония принимала несколько пакетов рестрикций. В санкционные списки уже входят более 700 граждан России, Беларуси, ЛНР, ДНР и более 200 российских компаний и предприятий. Также были заморожены активы ВТБ, ВЭБ.РФ, Сбербанка, Альфа-банка, Новикомбанка, Совкомбанка, банков «Россия» и «Открытие», Промсвязьбанка.

В список запрещенных к экспорту товаров и технологий вошли более 300 наименований, в том числе полупроводники, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, ПО, нефтеперерабатывающее оборудование.