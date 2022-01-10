Песков отметил, что разговор Путина и Байдена пока не планируется

На переговорах в Женеве не обсуждалась возможность нового телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Однако при необходимости главы государств готовы созваниваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года, президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что в Женеве сегодня проходят переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности.

Мероприятие проходит в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Центральной темой переговоров сегодня, как ожидается, станет проект договора, который МИД РФ направил США и их союзникам в НАТО в декабре.