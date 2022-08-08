Песков не видит никаких предпосылок для встречи Путина с Зеленским

На сегодняшний день никаких предпосылок для встречи Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским нет. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру организовать переговоры с Зеленским.

«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует», — сказал Песков и добавил, что сейчас украинская делегация «ушла с радаров».

Напомним, утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили действия Москвы и начали ужесточать санкции против РФ.

Ранее российский МИД сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.