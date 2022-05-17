В МИД РФ заявили, что Украина фактически вышла из переговорного процесса

Фактически Украина вышла из переговорного процесса, обсуждения между российской и украинской делегациями не ведутся. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса», — поделился своим видением ситуации дипломат.

Из заявления замглавы МИД следует, что Киев так и не дал Москве ответа на предложенный российской стороной проект договора.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее возможности российских СМИ освещать ход операции, опираясь не на официальные источники, оказались ограничены. В частности, был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

Страны Запада осудили решение о начале спецоперации и начали ужесточать санкции против РФ. Многие иностранные компании свернули деятельность на территории страны.