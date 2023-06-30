Песков отказался оценивать законопроект о запрете смены пола

В Кремле не готовы комментировать законопроект о запрете операций по смене пола, который сейчас рассматривает Государственная Дума. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям», — заметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

«Всё остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходят экспертные обсуждения в парламенте», — добавил Песков.

В случае принятия новеллы будет разрешено медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей. Но производиться оно будет только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Кроме того, инициатива предполагает введение запрета для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Upd. (13.37): Документ был принят в первом чтении 14 июня, но Министерство здравоохранения РФ предложило доработать его. «<...> считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания», — заметил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Позднее газета «Коммерсантъ» написала, что законопроект может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование в профильные ведомства.