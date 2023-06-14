Минздрав предложил доработать ко второму чтению закон о запрете операций по смене пола

Минздрав России предложил обсудить дополнительные поправки при подготовке законопроекта о запрете операций по смене пола ко второму чтению в Госдуме для того, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Салагайа.

«Министерство здравоохранения поддерживает дополнительное регулирование вопросов, связанных со сменой пола человека, при этом <...> мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания», — отметил Салагай на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Проект закона о запрете операций по смене пола в России внесли на рассмотрение палаты депутаты всех пяти думских фракций. Положения документа допускают медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, однако только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Также законопроектом запрещается органам ЗАГС вносить исправления или изменения в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.