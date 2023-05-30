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В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола
В Государственную Думу внесен законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Федерального Собрания Петр Толстой, сообщает ТАСС.
В случае принятия новеллы будет разрешено медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей.
Однако производиться подобные операции будут только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».
Кроме того, инициатива предполагает введение запрета для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал законопроект о запрете смены пола в документах, о чем сообщал «Татар-информ».
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