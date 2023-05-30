В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

В Государственную Думу внесен законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты Федерального Собрания Петр Толстой, сообщает ТАСС.

В случае принятия новеллы будет разрешено медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей.

Однако производиться подобные операции будут только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Кроме того, инициатива предполагает введение запрета для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал законопроект о запрете смены пола в документах, о чем сообщал «Татар-информ».