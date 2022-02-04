Песков опроверг слухи о сложностях при посадке самолета Путина в Пекине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о трудностях, возникших при посадке самолета российского лидера Владимира Путина в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все хорошо», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что борт главы государства столкнулся с трудностями при посадке и самолет «покачало».

Сегодня российский лидер прибыл на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом. До самой церемонии он встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения широкого круга тем.