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Политика
4 февраля 2022  11:34

Си Цзиньпин: Россия и Китай поддерживают усилия друг друга по защите своих интересов

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Китай и Россия решительно поддерживают усилия друг друга по защите своих коренных интересов. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщают РИА Новости. 

«Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений», — подчеркнул китайский лидер во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин также обратил внимание на укрепление стратегического и политического взаимодоверия с Россией. Он заметил, что стороны привержены первоначальным целям и прилагают «неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений».

Лидеры двух стран начали масштабные переговоры в Пекине, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем. 4 февраля российский лидер прибыл на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом. 

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #китай и россия
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