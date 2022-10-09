Песков: ОПЕК+ своим решением балансирует беспредел Вашингтона на энергорынке

Ответственная позиция стран ОПЕК+ «балансирует беспредел», который устраивают Соединенные Штаты на энергетическом рынке. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, — это очень хорошо», — высказал мнение представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе страны ОПЕК+ решили с ноября сократить нефтедобычу сразу на 2 млн баррелей в сутки, взяв за базу отсчета уровни, согласованные в августе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение является «разочаровывающим и недальновидным», и заверил, что Вашингтон изучает варианты ответа на эту инициативу.