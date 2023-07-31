Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков оценил возможность повышения уровня террористической угрозы в Москве
После атаки украинских беспилотников в Москве и Подмосковье не станут повышать уровень террористической угрозы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, нет», — приводит его ответ РИА Новости.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в башни Москва-Сити попали беспилотники. Оказались незначительно повреждены фасады высоток, пострадавших и жертв не было. Момент взрыва ранее публиковал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»