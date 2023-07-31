Песков оценил возможность повышения уровня террористической угрозы в Москве

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После атаки украинских беспилотников в Москве и Подмосковье не станут повышать уровень террористической угрозы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — приводит его ответ РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в башни Москва-Сити попали беспилотники. Оказались незначительно повреждены фасады высоток, пострадавших и жертв не было. Момент взрыва ранее публиковал «Татар-информ».