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Политика
10 января 2022  15:34

Песков оценил возможность переговоров Путина и Макрона

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На этой неделе в графике Президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Однако подобные контакты быстро согласовываются, отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Макрон рассказал, что планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.

Ранее Песков также заявил, что президенты России и США готовы созваниваться по вопросу гарантий безопасности, однако на переговорах в Женеве возможность разговора глав государств не обсуждалась.

 

#эммануэль макрон #Владимир Путин #переговоры
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