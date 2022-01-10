Песков оценил возможность переговоров Путина и Макрона

На этой неделе в графике Президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Однако подобные контакты быстро согласовываются, отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет, но вы знаете, что уровень контактов и взаимодействия очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Макрон рассказал, что планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным.

Ранее Песков также заявил, что президенты России и США готовы созваниваться по вопросу гарантий безопасности, однако на переговорах в Женеве возможность разговора глав государств не обсуждалась.