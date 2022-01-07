news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
7 января 2022  15:27

Макрон намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным

news_top_970_100

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС, передает ТАСС. 

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией», — подчеркнул Макрон, отметив, что у него уже было две телеконференции с Путиным в последние недели.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное