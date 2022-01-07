Макрон намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС, передает ТАСС.

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией», — подчеркнул Макрон, отметив, что у него уже было две телеконференции с Путиным в последние недели.