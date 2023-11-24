Песков оценил теорию WP о подводном тоннеле под Крымским мостом

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Сообщения о подводном тоннеле под Крымским мостом — это чушь, которая не заслуживает каких-либо комментариев. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — заметил он.

Ранее издание, ссылаясь на анонимные источники, заявило, что Россия и Китай обсуждают план по строительству подводного дублера Крымского моста. Якобы таким образом власти хотят защитить маршрут от атак ВСУ.

Напомним, что 17 июля конструкция была повреждена в результате атаки двух морских дронов. Погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

С тех пор украинская сторона еще несколько раз пыталась атаковать конструкцию с помощью надводных дронов, однако, несмотря на это, 14 октября мост был полностью открыт для движения.