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Политика 4 июля 2023 14:00

Песков оценил работу сил ПВО после атаки дронов на Москву

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Все беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, были уничтожены. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что не может дать профессиональную оценку улучшению работы систем ПВО столицы. «Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что сегодня утром Новую Москву и Подмосковье атаковали несколько беспилотников. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим совершил акт международного терроризма, направив дроны на жилые кварталы и международный аэропорт.

#Дмитрий Песков #системы пво #беспилотники
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