В Подмосковье сбили несколько беспилотников

Системами ПВО было ликвидировано несколько беспилотников в Новой Москве и Московской области, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», – указано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.