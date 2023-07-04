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В Подмосковье сбили несколько беспилотников
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Системами ПВО было ликвидировано несколько беспилотников в Новой Москве и Московской области, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», – указано в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.
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