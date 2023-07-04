Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма

Попытка Киева нанести удары беспилотниками по Москве и Подмосковью — акт международного терроризма. В этом районе расположены объекты гражданской инфраструктуры, в частности аэропорт, который принимает международные рейсы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Учитывая, что эти теракты [Президент Украины Владимир] Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — подчеркнула она в своем телеграм-канале.

Таким образом, резюмировала Захарова, США, Великобритания и Франция, которые являются членами Совбеза ООН, спонсируют террористический режим.

Об уничтожении нескольких беспилотников в Новой Москве и Московской области ранее объявил мэр столицы Сергей Собянин.