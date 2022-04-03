Песков объяснил причины блокировки западных соцсетей в России

Работа ряда западных соцсетей была ограничена из-за их нацеленности на подрыв основ российской государственности. Об этом в интервью белорусскому телеканалу рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что западные соцсети хорошие и удобные — это высочайшие технологии. «Потому что за время существования этих компаний были потрачены — я даже не ошибусь, наверное, если [скажу], — сотни миллиардов долларов: в разработку этого софта, в то, чтобы это стало дружественным, удобным для пользователя», — цитирует его ТАСС.

Песков подчеркнул, что «совершенно не зазорно пользоваться самым лучшим». Однако сейчас совершенно другая ситуация: соцсети становятся «площадкой для врагов государства», а их компании нацеливаются на подрыв основ нашего государства. Это и послужило причиной ограничения работы данных сервисов.

«Здесь не до миндальничанья», — заметил пресс-секретарь главы государства, приводя в пример Facebook* и Instagram*, работа которых была ограничена на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян и военнослужащих РФ.

* Соцсети, признанные в России экстремистскими.