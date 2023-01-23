Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации все еще действует

Помимо призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, которые необходимы для достижения целей Вооруженных сил РФ, поэтому указ о ее проведении все еще действует. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», – передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что непосредственный призыв военнослужащих завершен, так как установленная Минобороны необходимая численность в рядах ВС РФ уже достигнута.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук обратился к главе государства с просьбой издать указ об окончании частичной мобилизации в России. В полученном им ответе уточнялось, что «действие указа о мобилизации продолжается». В Кремле на просьбу издать указ подчеркивали, что в этом вопросе уже «точка поставлена».