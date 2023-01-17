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Официальная хроника
17 января 2023  13:16

Песков объяснил необходимость увеличения ВС России прокси-войной Запада

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Необходимость увеличения ВС России до 1,5 млн военнослужащих продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Решение] связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут [против России]», – рассказал представитель Кремля.

Он уточнил, что это прокси-война, «которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее». 

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства предложил увеличить численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих. Сегодня глава Минобороны провел совещание по данной теме, на котором анонсировал изменения в российских войсках. 

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