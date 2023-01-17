Шойгу провел совещание по вопросам увеличения ВС России до 1,5 млн военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», – заявил министр.
Он также сообщил о создании двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа – и самодостаточных группировок войск на территориях новых субъектов РФ, формировани армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовые дивизий в ВДВ.
Шойгу также заявил о необходимости переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте и усилить боевую составляющую ВМФ, ВСК и Ракетных войск стратегического назначения.