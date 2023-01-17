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Официальная хроника
17 января 2023  12:28

Шойгу провел совещание по вопросам увеличения ВС России до 1,5 млн военных

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства. 

«Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», – заявил министр. 

Он также сообщил о создании двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа – и самодостаточных группировок войск на территориях новых субъектов РФ, формировани армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовые дивизий в ВДВ. 

Шойгу также заявил о необходимости переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте и усилить боевую составляющую ВМФ, ВСК и Ракетных войск стратегического назначения.

 

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