Песков объяснил, когда Россия вернется к ДСНВ

Россия вернется к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, когда Запад примет во внимание ее озабоченности. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от позиции Запада. [Президент России Владимир] Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит. Мы сейчас видим вовлеченность НАТО в конфликт, мы видим, как говорил Президент вчера, НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить во вселенский, с одной стороны», — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что НАТО относится к России с откровенной враждебностью, в том числе принимая меры, посягающие на ее безопасность. Такие шаги не останутся без ответа.

«Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», — заявил Песков.

Он добавил, что реакция коллективного Запада на это сообщение пока не дает надежд на изменение ситуации. «С другой стороны, время идет, обстоятельства меняются, и здесь для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности... над вооружением. И сохранять терпеливый подход в ожидании того, как наши оппоненты созреют для нормального диалога», — резюмировал пресс-секретарь Президента РФ.

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия приостановит, а не выйдет полностью из договора по наступательным вооружениям. Президент отметил, что Россия должна учитывать общий ядерный потенциал НАТО, а не только Соединенных Штатов. В частности, особого внимания заслуживают ядерные программы Франции и Великобритании. Сегодня данный закон был единогласно принят Госдумой.