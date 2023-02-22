Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Государственная Дума единогласно приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Напомним, что приостановку во время послания Федеральному собранию анонсировал Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, по документу решение о возобновлении участия РФ в договоре будет приниматься Президентом России.

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия приостановит, а не выйдет полностью из договора по наступательным вооружениям. Президент отметил, что Россия должна учитывать общий ядерный потенциал НАТО, а не только Соединенных Штатов. В частности, особого внимания заслуживают ядерные программы Франции и Великобритании.