Песков: Обсуждать встречу Путина и Байдена можно после ответа по гарантиям безопасности

Перед обсуждением очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена необходимо понять, каким будет ответ Соединенных Штатов и Европейского Союза на подготовленные Россией проекты договоров о гарантиях безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Перед тем как можно говорить о новом саммите, очном саммите [Путина и Байдена], нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения», — приводит слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

При этом Песков выразил надежду на то, что переговоры по гарантиям безопасности начнутся уже в январе, их форматы уже согласованы.

По словам представителя Кремля, российская сторона надеется получить «конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы». «А после этого уже будет понятно, имеется ли общий фундамент, на котором можно готовить следующий саммит», — заключил он.

Ранее Россия передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Их опубликовало российское Министерство иностранных дел. Позднее глава ведомства Сергей Лавров рассказал, что США выразили готовность начать обсуждение гарантий безопасности.