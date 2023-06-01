Песков раскрыл, как атаки на приграничные регионы России отразятся на спецоперации

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ не помешают проведению специальной военной операции, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», – уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как атаки украинских боевиков на приграничный регион могут повлиять на ход СВО и ее «географию».

Прошлой ночью город Шебекино подвергся «массированному удару» со стороны ВСУ. Вечером в городе из-за очередного обстрела на одном из промышленных предприятий начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, что доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.