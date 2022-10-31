news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
31 октября 2022  15:08

Песков обещал сообщить, когда выйдет указ о завершении частичной мобилизации в РФ

news_top_970_100

Кремль дополнительно сообщит об указе о завершении частичной мобилизации в России. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

О завершении частичной мобилизации в стране Президенту России Владимиру Путину рассказал ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что 300 тыс. резервистов, о которых говорилось в указе, призваны, дополнительных мероприятий в РФ не планируется.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, выйдет ли и когда соответствующий указ Президента.

Напомним, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в республике.

#Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100