Песков обещал сообщить, когда выйдет указ о завершении частичной мобилизации в РФ

Кремль дополнительно сообщит об указе о завершении частичной мобилизации в России. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

О завершении частичной мобилизации в стране Президенту России Владимиру Путину рассказал ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что 300 тыс. резервистов, о которых говорилось в указе, призваны, дополнительных мероприятий в РФ не планируется.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, выйдет ли и когда соответствующий указ Президента.

Напомним, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в республике.