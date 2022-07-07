Песков об отставке Джонсона: Он нас очень не любит, мы его тоже

Британцы сами должны оценивать работу своих правительств, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль относится к будущей отставке Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он также добавил, что неприязнь британского политика к российскому государству и правительству взаимна, сообщает РИА Новости.

«Там очень запутанная система политическая и... руководить Правительством может человек, который не имеет вообще поддержки общественной. Вот к таким, видимо, судя по всему и относится господин Джонсон. Поэтому это не нам давать оценку, все-таки пусть британцы сами оценивают работу своих правительств.<...> Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», – сказал представитель Кремля.

Напомним, из-за недоверия к британскому Премьер-министру за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители Минфина и Минздрава Великобритании.

Газета The Times ранее написала, что 6 июля пришедшие в резиденцию Премьера на Даунинг-стрит министры призвали Джонсона «уйти с достоинством», не дожидаясь, пока большинство депутатов Палаты общин от консерваторов выступят против него, но он отказался. Однако уже 7 июля в СМИ появилась информация о том, что политик все же принял решение уйти в отставку.