Джонсон заявил членам кабинета, призывавшим подать в отставку, что не покинет пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил членам своего кабинета, призвавшим его уйти в отставку, что не покинет свой пост. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным источников телеканала ITV, Джонсон заявил министрам, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» этим летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, требующей скорейших парламентских выборов.

Газета The Times в свою очередь пишет, что пришедшие в резиденцию Премьера на Даунинг-стрит министры призвали Джонсона «уйти с достоинством», не дожидаясь, пока большинство депутатов Палаты общин от консерваторов выступят против него. Но политик отказался, пояснив, что действует ради блага страны, а не в собственных интересах.

К середине сегодняшнего дня, по подсчетам Sky News, Правительство Соединенного Королевства и парламентский аппарат Консервативной партии покинули 33 человека, причем после этого отставки продолжились. Приходившие к Премьеру министры теперь также могут подать в отставку, отмечает ТАСС.