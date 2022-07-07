ITV: Борис Джонсон оставит пост Премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подает в отставку, заявил журналист телеканала ITV.

Ранее стало известно, что за прошедшие два дня Правительство Джонсона покинуло более 50 политиков, в том числе четыре министра: глава Минфина Риши Сунак, Минздрава Саджид Джавид, министр по делам Уэльса Саймон Харт и по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Позже Джонсон сам снял с поста министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува.

Ранее группа представителей британского Правительства призвала Премьер-министра уйти с должности добровольно и «с достоинством». До этого Джонсону уже пришлось пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне из-за скандала с вечеринками, проводившимися в его резиденции в период жестких ковидных ограничений.