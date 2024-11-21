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Песков о ядерном оружии: Рассчитываем на ответственность Запада, а не на провокации
Россия придерживается ответственной позиции и стремится предотвратить возможность конфликта с применением ядерного оружия. Такого же отношения она ожидает и от других стран, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», — приводит его слова ТАСС.
По мнению представителя Кремля, заявления со стороны Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами являются провокацией.
Напомним, что в ноябре Президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В том числе в ней впервые указано понятие потенциального противника и определены условия возможного применения РФ оружия массового поражения.
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