Песков о ядерном оружии: Рассчитываем на ответственность Запада, а не на провокации

Россия придерживается ответственной позиции и стремится предотвратить возможность конфликта с применением ядерного оружия. Такого же отношения она ожидает и от других стран, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», — приводит его слова ТАСС.

По мнению представителя Кремля, заявления со стороны Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами являются провокацией.

Напомним, что в ноябре Президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В том числе в ней впервые указано понятие потенциального противника и определены условия возможного применения РФ оружия массового поражения.