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Песков о санкциях против России: Ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар
Ни одна страна в мире не способна выдержать то санкционное давление, которое оказывают западные страны в отношении России. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что, по мнению представителя Кремля, могло быть с российской экономикой. Видеофрагмент беседы опубликован в телеграм-канале корреспондента.
«Была угроза обвала. И действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. То есть сначала просто задача стояла предотвратить обвал. Потому что, действительно, на экономику обрушился беспредецентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась с таким. И теоретически: ни одна страна страна мира не в состоянии выдержать такой удар. Потом давайте не забывать, что все это произошло после 2 лет ковида. Это тоже был большой удар», – рассказал Песков.
Он отметил, что благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе Правительства удалось стабилизироваться и выйти на траекторию роста.
Ранее Президент Владимир Путин отметил, что западные страны фактически исчерпали потенциал санкционной агрессии против России. В этих условиях опасно, что от рестрикций они могут перейти к диверсиям и актам саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.
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