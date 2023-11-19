Песков о санкциях против России: Ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар

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Ни одна страна в мире не способна выдержать то санкционное давление, которое оказывают западные страны в отношении России. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что, по мнению представителя Кремля, могло быть с российской экономикой. Видеофрагмент беседы опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«Была угроза обвала. И действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. То есть сначала просто задача стояла предотвратить обвал. Потому что, действительно, на экономику обрушился беспредецентный груз этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась с таким. И теоретически: ни одна страна страна мира не в состоянии выдержать такой удар. Потом давайте не забывать, что все это произошло после 2 лет ковида. Это тоже был большой удар», – рассказал Песков.

Он отметил, что благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе Правительства удалось стабилизироваться и выйти на траекторию роста.