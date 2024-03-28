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Песков о реконструкции «Крокуса»: В повестке Кремля этот вопрос не стоит
В Кремле пока не обсуждают вопросы, связанные с реконструкцией московского ТЦ «Крокус сити холл». Как сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, обсуждать эту тему еще рано.
«Сейчас этот вопрос [о восстановлении «Крокуса»] в повестке дня Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия. Пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», - цитирует ответ Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что страховка не покроет всех убытков «Крокуса». Так сказал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин. Он также заверил, что закрытые двери в московском ТЦ вели в служебные помещения.
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