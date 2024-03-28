Сын владельца «Крокус групп» заявил, что страховка не покроет всех убытков московского ТЦ

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что «Крокус сити холл» был застрахован. Однако выделяемая сумма страховки не сможет возместить все убытки владельцев.

«Сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба», - цитирует спикера ТАСС.

Агаларов также рассказал, что комплекс обошелся в 70 млн долларов по курсу 2009 года. Однако, по его оценке, в 2024-м цена данного здание может составлять 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сгоревший «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка.