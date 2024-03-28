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Общество 28 марта 2024 12:35

Сын владельца «Крокус групп» заявил, что страховка не покроет всех убытков московского ТЦ

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Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин заявил, что «Крокус сити холл» был застрахован. Однако выделяемая сумма страховки не сможет возместить все убытки владельцев.

«Сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба», - цитирует спикера ТАСС.

Агаларов также рассказал, что комплекс обошелся в 70 млн долларов по курсу 2009 года. Однако, по его оценке, в 2024-м цена данного здание может составлять 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сгоревший «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка.

#страховка #торговый центр #Москва #пожар #ущерб
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