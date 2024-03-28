Агаларов сообщил, что закрытые двери в «Крокусе» вели в служебные помещения

Наличие закрытых дверей на видео, которое было снято во время эвакуации из «Крокуса», объясняется тем, что двери вели в служебные помещения, передает ТАСС слова музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова, сына владельца зала Араза Агаларова.

Он пояснил, что «Крокус Сити Холл» имеет множество пожарных выходов, а закрытые двери ими не являлись, а вели в служебные помещения, где расположены склады, студии и гримерки.

Он добавил, что некоторые технические эквакуационные коридоры вели обратно в фойе.