Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Агаларов сообщил, что закрытые двери в «Крокусе» вели в служебные помещения
Наличие закрытых дверей на видео, которое было снято во время эвакуации из «Крокуса», объясняется тем, что двери вели в служебные помещения, передает ТАСС слова музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова, сына владельца зала Араза Агаларова.
Он пояснил, что «Крокус Сити Холл» имеет множество пожарных выходов, а закрытые двери ими не являлись, а вели в служебные помещения, где расположены склады, студии и гримерки.
Он добавил, что некоторые технические эквакуационные коридоры вели обратно в фойе.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников