Песков о реакции США на интервью Путина: Это преднамеренное искажение контекста

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать Президента России Владимира Путина». Именно такими словами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Белого дома на интервью российского лидера журналисту Дмитрию Киселеву.

Представитель Кремля подчеркнул, что в такой реакции американских властей «нет ничего нового».

«Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее прессек администрации президента США Карин Жан-Пьер сказал, что американского лидера Джо Байдена проинформировали о заявлениях Путина на тему ядерного оружия. Позже в СМИ посчитали, что у Вашингтона началась истерика после слов Президента РФ.

Однако Песков опроверг эти домыслы.

«Я не соглашусь с вами, что это истерика. Это совершенно преднамеренное выдергивание из контекста», — комментирует он.

Песков добавил, что Путин не пытался угрожать «ядеркой», а просто отвечал на соответствующие вопросы Киселева. Никакой речи о каких-либо «специальных заявлениях Президента» в интервью не было. Со слов пресс-секретаря, Путин рассказывал о причинах, которые могут привести к неизбежному применению ядерного оружия. Причем данные причины прописаны общеизвестных всему миру документах. Тем не менее, по мнению спикера, западники «сознательно опустили слова» про то, что России никогда не приходило в голову применять ядерное вооружение.

Напомним, что российская ядерная доктрина гласит: применение со стороны РФ ядерного оружия возможно лишь в случае, если противник использует это или другое оружие массового поражения против России и ее союзников, а также если против России применят обычное оружие, которое поставит угрозу существование Российской Федерации.

Ранее Песков сказал, читал ли Путин материал Юлии Навальной в газете Washington Post.