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Политика 25 июля 2024 14:44

Песков о переговорах: Украина должна получить разрешение от своих кураторов

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Россия открыта для переговоров с Украиной, однако важно понять, получил ли Киев разрешение от своих кураторов. На это, комментируя заявления киевских властей, обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», — приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, пока с украинской стороны звучат очень разные заявления.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к началу диалога с Москвой. В Кремле отметили, что это идет в унисон с позицией России, однако порекомендовали подождать более подробной информации от украинской стороны.

#Украина #переговоры #Дмитрий Песков
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