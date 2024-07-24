Песков: Посыл Кулебы о переговорах идет в унисон с позицией России

Россия разделяет позицию МИД Украины о готовности начать переговоры. Однако важно услышать детали и разъяснения со стороны Киева, прежде чем делать какие-либо заявления, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И сообщил о желании и готовности Киева вести диалог с Москвой.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление, — цитирует Пескова РИА Новости. — Сам посыл идет в унисон с нашей позицией».

Теперь, добавил он, стоит дождаться дальнейших разъяснений, так как никаких деталей по этому вопросу приведено не было.

Слова Кулебы не первое за последние дни заявление киевского режима о готовности к переговорам. К примеру, на прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе и с Президентом России Владимиром Путиным. Он утверждал, что понимает необходимость завершить конфликт как можно быстрее.