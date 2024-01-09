Песков не стал комментировать видеообращение сербского добровольца Берича

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видеообращение сербского добровольца Деяна Берича, который пожаловался на якобы имеющее место плохое отношение к бойцам из Сербии в одном из полков Вооруженных сил РФ.

«Никак не мог бы [прокомментировать]. Это касается хода специальной военной операции. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это исключительная прерогатива Министерства обороны», — заявил пресс-секретарь Президента России (цитата по ТАСС).

Деян Берич служил в югославской армии в 1990-е годы, но о его участии в боевых действиях в то время ничего неизвестно. В 2013 году уехал в Россию, в 2014-м присоединился к бойцам Донецкой народной республики в качестве снайпера. В 2018-м о нем был снят документальный фильм.

Недавно Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников и их семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Непала запретили гражданам страны ездить на заработки в Россию и на Украину из-за случаев вербовки для службы в армиях этих государств и участия в вооруженном противостоянии между ними.