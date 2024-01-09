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Песков не стал комментировать видеообращение сербского добровольца Берича
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видеообращение сербского добровольца Деяна Берича, который пожаловался на якобы имеющее место плохое отношение к бойцам из Сербии в одном из полков Вооруженных сил РФ.
«Никак не мог бы [прокомментировать]. Это касается хода специальной военной операции. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это исключительная прерогатива Министерства обороны», — заявил пресс-секретарь Президента России (цитата по ТАСС).
Недавно Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников и их семей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Непала запретили гражданам страны ездить на заработки в Россию и на Украину из-за случаев вербовки для службы в армиях этих государств и участия в вооруженном противостоянии между ними.
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