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Гражданам Непала запретили работать в России и на Украине
Власти Непала запретили гражданам страны ездить на заработки в Россию и на Украину из-за случаев вербовки для службы в армиях этих государств и участия в вооруженном противостоянии между ними. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.
Департамент иностранной занятости Непала указал на наличие сведений о гибели граждан страны во время службы в Вооруженных силах РФ. Предполагается, что погибли десять сражавшихся в рядах российской армии непальцев, а еще четверо попали в украинский плен.
«Выдача разрешений на работу в России и на Украине приостановлена до принятия дальнейших мер», — пояснил директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети.
В общей сложности, по данным чиновников, в российской армии сейчас служат до 200 граждан Непала, а около 100 числятся пропавшими без вести, отмечает агентство Reuters.
За последние два года более чем 800 непальцам были выданы разрешения на работу в России. Информация по Украине на данный момент не раскрывается. По словам Премьер-министра страны Пушпы Камала Дахала, ее граждане присутствуют в рядах как Вооруженных сил РФ, так и Вооруженных сил Украины.
Миллионы жители Непала работают за пределами родной страны, но для выезда им необходимо получить разрешение от властей. Это позволяет им получать государственную поддержку при чрезвычайных ситуациях, а их семьям — рассчитывать на компенсацию в случае смерти.
Официально, на основе двусторонних соглашений, непальские солдаты (гуркхи) служат в британской (с 1815 года) и индийской (с 1947 года) армиях. Они не считаются наемниками (на британской службе находится один полк гуркхов, на индийской службе состоят семь полков).
Несмотря на отсутствие аналогичных соглашений, непальцы служат и в армиях других стран — например, Соединенных Штатов и Франции. Помимо военных традиций, этому способствуют такие факторы, как безработица, низкие зарплаты и отсутствие вакансий в непальской армии, поясняет издание The Diplomat.
Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников и их семей, о чем сообщал «Татар-информ».
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