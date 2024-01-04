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Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников и их семей
Иностранные граждане, заключившие контракт с Вооруженными Силами РФ в период спецоперации, а также их семьи смогут подать заявление о получении российского гражданства. Указ подписал Президент России Владимир Путин.
Действие документа распространяется на заключивших контракт в период СВО в ВС РФ или воинских формированиях, на проходящих службу в период СВО, иностранцев, уволенных со службы, их супруг, детей.
Иностранным гражданам, которые заключили контракт в период спецоперации, необходимо подать заявление о приеме, документы, удостоверяющие личность, контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ либо воинских формированиях, заключенный на срок от одного года, свидетельство о рождении ребенка, согласие детей старше 14 лет на приобретение гражданства, свидетельство об усыновлении, удочерении.
Также в документе прописан порядок подачи заявления и документов для других категорий.
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