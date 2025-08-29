news_header_top
Общество 29 августа 2025 16:04

Власти Татарстана ввели запрет на публикацию информации о БПЛА

В Республике Татарстан официально запретили распространять в интернете и СМИ информацию о беспилотниках и средствах противовоздушной обороны. Соответствующий указ подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.

Под запрет попадают любые данные, включая фото и видео:

  • о применении дронов, их последствиях, а также о типах аппаратов, местах их запуска, падения или полета;
  • о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы на территории Татарстана;
  • о местах расположения этих систем противовоздушной обороны;
  • любая другая информация, которая может раскрыть расположение объектов ПВО.

Запрет не касается официальных сообщений от государственных органов власти — федеральных, республиканских и местных. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.

Ограничение действует до отмены особого режима (режима базовой готовности), который был введен ранее указом Президента России.

