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СМИ: Законопроект о запрете публикации фото и видео «прилетов» не внесут в Госдуму
Законопроекты о запрете публикации фотографий и видеороликов мест обстрелов, атак дронов и других эпизодов боевых действий, подготовленные членами Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, скорее всего, не будут внесены на рассмотрение Государственной Думы. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».
Пакет законопроектов был разработан в августе прошлого года. В случае принятия этих новелл публиковать информацию военного характера смогло бы только Министерство обороны.
Размещение материалов о дислокации и передислокации российских войск, военной инфраструктуре, критически важных объектах и последствиях боевых действий грозило бы штрафами в полмиллиона рублей или лишением свободы сроком на три года в случае рецидива.
Предполагалось, что пакет поправок может быть рассмотрен нижней палатой Федерального Собрания в осеннюю сессию. Законопроекты находились на согласовании, но до конца года так и не были внесены. По словам собеседника издания, знакомого с ходом их подготовки, они вряд ли окажутся на рассмотрении у депутатов, потому что содержащиеся в них идеи не нашли понимания в Администрации Президента.
Источник газеты, близкий к Совету Федерации, объяснил отказ от продвижения инициативы лаконичной фразой: «Политика». В свою очередь один из сотрудников АП пояснил, что там озаботились «вопросом баланса между защитой информации и ее свободой», включая обеспечение прав военных корреспондентов. Формализовать этот баланс достаточно трудно, констатировал собеседник «Ъ».
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