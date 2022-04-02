Песков не считает врагами испугавшихся и уехавших из России с началом спецоперации

Люди, которые покинули Россию, не поняв и испугавшись происходящего, в том числе спецоперации на Украине, не враги государства. Это подчеркнул в интервью белорусскому телеканалу пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — заметил официальный представитель Кремля.

Совсем другой случай представляют люди, которые «не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих. Их стоит считать врагами России, «и с ними мы будем бороться», добавил он.

Затронул Песков и знаменитостей, покинувших страну и критикующих ее действия. «Они все хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре», однако «этого уже нельзя делать», заметил он.