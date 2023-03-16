Песков не исключил участия России в поднятии беспилотника США из Черного моря

Российские военные могут заняться подъемом американского беспилотника, упавшего на дно Черного моря, если посчитают это необходимым для интересов безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Черном море, они будут это делать», — подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.

За более подробной информацией по вопросу Песков призвал обращаться в Министерство обороны.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 и двумя российскими истребителями Су-27 произошел утром во вторник, 14 марта. По версии США, дрон упал из-за воздействия самолетов ВКС РФ. Согласно российской версии, причиной падения стало резкое маневрирование. Лидеров обеих стран, Джо Байдена и Владимира Путина, оперативно проинформировали о случившемся.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.