Нарышкин: Разведка пытается выявить, какие российские объекты интересуют США больше всего

России хорошо известно, с какой целью ведется разведывательная деятельность США. Главная задача сейчас — выявить объекты, которые интересуют Штаты больше всего, объяснил в программе «Москва. Кремль. Путин» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес», — отметил он, комментируя ситуацию с упавшим беспилотником США. (цитата по РИА Новости)

Так, Нарышкин заявил, что Штаты применяют все возможности космической, визуальной и радиоразведки в районе Черного моря.

Напомним, что инцидент с американским беспилотником произошел накануне утром. Как рассказало Минобороны, БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду.