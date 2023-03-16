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Политика 16 марта 2023 13:14

Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником и российскими истребителями

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Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало видеозапись инцидента с участием американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper и двух российских истребителей Су-27, который завершился падением дрона в Черное море.

На опубликованном Пентагоном видео заметно, как российские самолеты сбрасывают топливо на беспилотник, стремясь, судя по всему, помешать ему выполнять свои разведывательные функции.

Ранее Министерство обороны РФ утверждало, что американский дрон, на перехват которого вылетали истребители, «в результате резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

При этом Европейское командование Вооруженных сил США заявляло, что истребитель задел винт дрона, из-за чего беспилотник и упал в международные воды.

Видео: Пентагон.

#Россия и США #беспилотник #истребители
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