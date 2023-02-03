Кремль ответил на сообщение о том, что США предложили отдать России 20% Украины

Кремль вслед за Белым домом опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы приезжал в Москву и предлагал отдать России 20% территории Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти публикации «уткой».

«В январе? Все вот это сообщение- это утка», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том действительно ли глава американского разведывательного управления приезжал в столицу для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в начале года (цитата по ТАСС).

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала о том, по поручению Президента США Джо Байдена Бернс обратился к России с предложением «мирного урегулирования». По плану якобы предполагалось, что киевские власти передадут России 20% своей территории, что может быть примерно равно территории Донбасса, но обе стороны отвергли эту идею. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее ложью.