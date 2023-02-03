NZZ: Глава ЦРУ предлагал Киеву передать 20% украинской территории Москве в обмен на мир

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал Киеву передать России около 20% украинской территории в обмен на заключение мирного соглашения. Об этом написало Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на неназванные высокопоставленные источники.

Авторы издания отмечают, что в середине января американский лидер Джо Байден поручил Бернсу обратиться с этим предложением к Москве и Киеву, но в итоге обе стороны отказались от подобного варианта.

Лишь после провала данной миссии Байден решился на поставку Украине танков Abrams.

При этом заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил в беседе с Newsweek, что статья NZZ «не соответствует действительности», передает РИА Новости.