Белый дом отрицает, что глава ЦРУ предлагал передать России 20% территории Украины

Сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил Президенту России Владимиру Путину пятую часть территории Украины для урегулирования конфликта, являются ложью, заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт изданию Newsweek.

Сведения, опубликованные ранее в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, «не соответствуют действительности», подчеркнул он. В то же время неназванный представитель ЦРУ назвал «полностью ложными» утверждения NZZ о том, что Бернс совершил секретную поездку в Москву в январе и выдвинул мирное предложение от имени Белого дома.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники сообщили, что Бернс предлагал Киеву передать России около 20% украинской территории в обмен на заключение мирного соглашения. По данным издания, Авторы издания отмечают, что в середине января американский лидер Джо Байден поручил Бернсу обратиться с этим предложением к Москве и Киеву, но в итоге обе стороны отказались от подобного варианта.