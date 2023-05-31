Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков оценил ситуацию в приграничных регионах России
Тревожной назвал ситуацию в приграничных с Украиной российских регионах пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. На этих территориях, в том числе – в Белгородской области, продолжаются обстрелы гражданских объектов, однако принимаются необходимые меры для стабилизации обстановки, заверил представитель Кремля.
«Здесь тоже, кстати говоря, ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», – цитирует Пескова РИА Новости.
После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов, а на следующий день украинские боевики обстреляли пункт временного размещения жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие и раненые. Сегодня оттуда начали вывозить детей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»