Песков оценил ситуацию в приграничных регионах России

Тревожной назвал ситуацию в приграничных с Украиной российских регионах пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. На этих территориях, в том числе – в Белгородской области, продолжаются обстрелы гражданских объектов, однако принимаются необходимые меры для стабилизации обстановки, заверил представитель Кремля.

«Здесь тоже, кстати говоря, ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», – цитирует Пескова РИА Новости.

После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов, а на следующий день украинские боевики обстреляли пункт временного размещения жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие и раненые. Сегодня оттуда начали вывозить детей.